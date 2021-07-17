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Суббота, 17 июля, 2021
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Пожилой россиянин забил до смерти и расчленил жену-учительницу

Никита Брыкин
Пожилой россиянин забил до смерти и расчленил жену-учительницу
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В Приморском крае продолжается расследование уголовного дела против 52-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве жены, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в конце июня. По данным следствия, муж в очередной раз поругался с 64-летней супругой. В разгар конфликта злоумышленник избил учительницу, которая в итоге умерла. Сам же мужчина поспешил уйти из дома на несколько дней.

Выяснилось, что все это время он избавлялся от останков расчлененной им жертвы. Часть из них убийца выкинул в мусорные баки, остальные части оставались дома в ванной комнате. В итоге в квартиру нагрянули правоохранители и застали подозреваемого врасплох

Накануне мужчина показал на манекене, как расправился с женой и расчленил ее тело на несколько частей. Как ранее писали СМИ, 13 июля на отрубленную голову погибшей наткнулась собака. Ранее отрезанная человеческая нога была обнаружена на мусорке в Фокино.

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