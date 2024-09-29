Пожилая мать участников СВО из Орловской области месяцами живет без отопления

Жительница деревни Яблочково Орловской области, двое сыновей которой отправились на спецоперацию, месяцами живет без отопления в доме, сообщили в группе «Народный фронт. Орловская область» в VK.

Общественники уточнили, что 72-летеняя учительница живет одна, у нее есть проблемы со зрением.

«Она отправила двух своих сыновей, один из который недавно погиб на СВО, выполняя свои боевые задачи», – говорится в публикации.

Несмотря на оплату, у пенсионерки периодически пропадает отопление из-за нерегулярной доставки дров и баллонного газа. Кроме того, в доме протекает крыша.

«Администрация района часто забывает про пенсионерку, дрова привозят нерегулярно, и на ее обращения не всегда реагируют», – уточнили общественники.

«Народный фронт» призвал чиновников организовать постоянную доставку топлива и отремонтировать кровлю.