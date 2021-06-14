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Понедельник, 14 июня, 2021
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Появилось видео из затопленного магазина в Рязани

7info7
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Паблик RZN LIFE l РЯЗАНЬ опубликовал видео изнутри магазина, который затопило в субботу, 12 июня, во время сильного ливня.

Ролик ярко демонстрирует последствия затопления магазина «Драйвер» на Касимовском шоссе.

Напомним, всё случилось во время ливня вечером, 12 июня. Парковку рядом с домом №49 по Касимовскому шоссе затопило. Под воду ушли несколько автомобилей. Поток воды повредил двери магазина, вода начала заливаться внутрь.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Воду из магазина пришлось откачивать с помощью спецтехники.

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