Появились подробности пожара на пластилиновой фабрике в Мурмине

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Издательство «Пресса» обнародовало подробности пожара на пластилиновой фабрике в Мурмине.

Сигнал о возгорании в одном из цехов фабрики поступил спасателям в 19.30. Первый этаж, где находилось производство, пострадал. Второй этаж с офисными помещениями огонь практически не повредил.

Справиться с пламенем сотрудникам МЧС удалось только к часу ночи. На тушение огня выезжали 9 расчётов.

Причины возгорания уточняются. По одной из версий, всё случилось из-за короткого замыкания или неисправности проводки.