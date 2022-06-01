Построить жилой дом по льготной ипотеке можно будет без привлечения профессиональных застройщиков

Кабинет министров запустил льготную ипотечную программу на строительство частных жилых домов своими силами. Не нужно будет заключать договор подряда с застройщиками. Премьер Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, – информирует сайт правительства.

Льготная ставка по такой программе составит не более 9% годовых. Максимальный размер займа по субсидируемой ставке в двух столицах, в Подмосковье и Ленобласти установлен в 12 млн рублей, для остальных регионов – 6 миллионов.

В текущем году предполагается выдать порядка 8 тысяч кредитов на строительство частных домов своими силами по пилотной программе. Как сообщает кабмин, с помощью нововведения большее количество россиян сможет улучшить свои жилищные условия.