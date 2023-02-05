Воскресенье, 5 февраля, 2023
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Посол Антонов заявил о готовности защищать Брянскую область от обстрелов ВСУ

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Российский посол в США Анатолий Антонов заявил о готовности защищать Брянскую область от обстрелов ВСУ. Его слова привели в телеграм-канале диппредставительства в Вашингтоне.

Дипломат назвал передачу Киеву все более мощных вооружений целенаправленной эскалацией конфликта. По его словам, российские военные готовы отражать украинские атаки везде, в том числе в Крыму, Брянской, Смоленской, и Запорожской областях.

«Все земли, вошедшие в состав России по воле их жителей, являются нашей Родиной, и мы будем защищать ее всеми силами», — отметил Антонов.

В Вашингтоне подстрекают своих подопечных к нападению на российские регионы, заключил посол.

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