После обрушения песка на ребенка в Михайловском районе начались проверки стройплощадок

- Advertisement -

В Рязанской области начали проверять стройплощадки после трагедии в Михайловском районе. Об этом рассказала старший помощник прокурора Татьяна Волкова на семинаре по чрезвычайным происшествиям с участием детей.

Трагедия произошла недалеко от Михайлова в начале июля. Несколько детей пришли на стройплощадку, чтобы поиграть в горах песка, которые создали для реконструкции дороги. В результате произошло обрушение, и один ребенок погиб.

После выяснилось, что десятилетний мальчик приехал в Михайловский район на летние каникулы из Московской области. Его дед и отец — влиятельные люди в ФСБ.

По словам Татьяны Волковой, после трагедии начались активные проверки всех стройплощадок.

— Раньше на это никто не обращал внимание. Однако выяснилось, что многие стройплощадки не охраняются. Там же ездит тяжелая техника, которая может быть опасна не только для детей, но и для взрослых, — рассказала женщина.

Старший помощник прокурора призвала всех жителей региона обращать внимание на стройплощадки. По ее словам, в таких местах всегда должны быть ограждение и охрана.

— Необходимо полностью исключить доступ подростков на эти строительные площадки, — заключила Татьяна Волкова.