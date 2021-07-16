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Пятница, 16 июля, 2021
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После обрушения песка на ребенка в Михайловском районе начались проверки стройплощадок

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После обрушения песка на ребенка в Михайловском районе начались проверки стройплощадок
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В Рязанской области начали проверять стройплощадки после трагедии в Михайловском районе. Об этом рассказала старший помощник прокурора Татьяна Волкова на семинаре по чрезвычайным происшествиям с участием детей. 

Трагедия произошла недалеко от Михайлова в начале июля. Несколько детей пришли на стройплощадку, чтобы поиграть в горах песка, которые создали для реконструкции дороги. В результате произошло обрушение, и один ребенок погиб. 

После выяснилось, что десятилетний мальчик приехал в Михайловский район на летние каникулы из Московской области. Его дед и отец — влиятельные люди в ФСБ. 

По словам Татьяны Волковой, после трагедии начались активные проверки всех стройплощадок. 

— Раньше на это никто не обращал внимание. Однако выяснилось, что многие стройплощадки не охраняются. Там же ездит тяжелая техника, которая может быть опасна не только для детей, но и для взрослых, — рассказала женщина. 

Старший помощник прокурора призвала всех жителей региона обращать внимание на стройплощадки. По ее словам, в таких местах всегда должны быть ограждение и охрана. 

— Необходимо полностью исключить доступ подростков на эти строительные площадки, — заключила Татьяна Волкова.

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