После 5 сентября пенсия некоторых россиян может измениться

Российских пенсионеров предупредили о важном изменении. Из пенсии тех граждан, у кого изменился статус, вычтут 6 тысяч рублей после 5 сентября.

Размер пенсии снизится уже с текущего месяца у тех пожилых граждан, у которых изменился их трудовой статус некоторое время назад. Подробности рассказала PRIMPRESS пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Размер общей выплаты уменьшится из-за снятия денежной доплаты. Ряд прибавок к пенсии назначается, только если граждане нигде не работают. Как только пенсионер трудоустраивается, его лишают права на такой бонус.

К примеру, это коснётся пенсионеров, ранее работавших в угольной промышленности или лётчиками в гражданской авиации. При наличии спецстажа им каждый месяц доплачивают определённую сумму. Она зависит от стажа и зарплаты человека, а размер доплаты пересматривается ежеквартально.

Анастасия Киреева: «Но получать такие дополнительные деньги могут только неработающие пенсионеры. Всем пенсионерам, которые устроились на работу в августе, с сентября такую доплату снимут. То есть получать меньше они будут уже после 5 сентября»

Если пенсионер перейдёт в статус работающего, из его пенсии вычтут около шести тысяч рублей. К такому важному изменению пожилым гражданам нужно быть готовыми, – отметила специалист.