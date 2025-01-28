Посещаемость VR-арены в ТРЦ «Марко Молл» выросла на 25% с апреля

Интерес к технологиям виртуальной реальности (VR) продолжает стремительно расти, превращаясь в один из самых ярких трендов индустрии развлечений. VR-арены за короткий срок прошли путь от нишевого явления до заметного элемента досуга, привлекая любителей технологий, активного отдыха и нестандартных развлечений. Одной из ярких иллюстраций растущего интереса к VR-играм становится увеличение посещаемости специализированных арен, расположенных в торговых центрах.

С 1 по 10 января 2025 года парк виртуальной реальности Warpoint в «Марко Молл» посетили 3,3 тыс. человек, что на 14% меньше, чем за весь октябрь 2024 года. В ноябре и декабре количество посетителей составило более 4,3 тыс. и 4,4 тыс. человек соответственно.

Warpoint является резидентом «Сколково». VR-арена в ТРЦ «Марко Молл» занимает 350 квадратных метров и поделена на различные игровые зоны. Здесь есть просторная зона для командных сражений и совершенно уникальный, единственный в Рязани, интерактивный аэро-хоккей. А для любителей классических VR-игр — одиночные зоны VR-ROOM.

Реклама

«Популярность VR-игр растет: если в апреле 2024 года количество посетителей было около 3,3 тыс. человек, то сейчас мы отмечаем значительный прирост. Это происходит по многим причинам. Во-первых, все больше людей интересуются новыми технологиями, геймификацией. Во-вторых, виртуальная реальность предлагает уникальную возможность для активного отдыха. Игроки могут свободно передвигаться по площадке без проводов и ограничений, и взаимодействовать с виртуальным миром, в отличие от традиционных видеоигр, где все происходит на экране. Такой своеобразный квеструм. И конечно, возможность сыграть в команде или провести время с друзьями или коллегами — это еще одно преимущество VR-арен», — прокомментировал результаты Никита Волышкин, представитель Warpoint.