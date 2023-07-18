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Портрет инженера Мельникова, построившего  железную дорогу между Москвой и Санкт – Петербургом, экспонируется в Рязанском художественном музее

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В рамках рубрики  «День шедевра» мы продолжаем знакомиться с произведениями рязанского художественного музея и совершать виртуальную экскурсию по выставке «Мгновение вечности».

Сегодня старший научный сотрудник музея Мария Киселёва расскажет о портрете инженера Мельникова, кисти художника Сергея Зарянко.

 — Исторический и общественный деятель, первый министр путей сообщения России Павел Петрович Мельников с отличием окончил институт инженеров путей сообщения в 1825 году. Его имя навсегда вошло в историю этого учебного заведения.

Благодаря его непосредственному участию,  после  проведённых реформ, в институте смогли учиться не только дети дворян, но и разночинцев.

Он добился возвращения тех студентов, которые были отчислены из вуза не из-за успеваемости, а по политическим убеждениям и учредил стипендии малоимущим.

 — Я и сам не всегда лицеприятно отзывался даже об императоре, — говорил Мельников.

Он принимал участие в строительстве и проектировании железной дороги, которая связала Москву и Санкт-Петербург. Под  его руководством  железнодорожная магистраль России увеличилась на пять тысяч вёрст, а по Волге стали ходить пароходы компании «Меркурий».

Этот человек с правильным пониманием чести и долга не думал о себе. На склоне лет Мельников покинул столицу, но дело жизни не оставил. Он построил училище для детей рабочих -путейцев ,больницу и богадельню.

Увидеть портрет человека удивительно правильной судьбы вы можете в коллекции Рязанского художественного музея.

Портрет инженера Мельникова, построившего  железную дорогу между Москвой и Санкт – Петербургом, экспонируется в Рязанском художественном музее
Портрет инженера Мельникова, построившего  железную дорогу между Москвой и Санкт – Петербургом, экспонируется в Рязанском художественном музее
Портрет инженера Мельникова, построившего  железную дорогу между Москвой и Санкт – Петербургом, экспонируется в Рязанском художественном музее
Портрет инженера Мельникова, построившего  железную дорогу между Москвой и Санкт – Петербургом, экспонируется в Рязанском художественном музее
Портрет инженера Мельникова, построившего  железную дорогу между Москвой и Санкт – Петербургом, экспонируется в Рязанском художественном музее
Портрет инженера Мельникова, построившего  железную дорогу между Москвой и Санкт – Петербургом, экспонируется в Рязанском художественном музее

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