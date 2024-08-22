Породу кошек булли призвали бойкотировать: они обречены на страдания

Зоозащитники призывают бойкотировать новую породу кошек булли, пишет News.ru, ссылаясь на Daily Mail.

Зоозащитники выразили обеспокоенность по поводу новой породы кошек булли, похожих на сфинксов, призвав бойкотировать их разведение. В соцсетях любители животных утверждают, что такая порода обречена на страдания. Эти кошки имеют лысое тело, ярко выраженные черты лица, короткие лапы и морщинистую кожу.

Организация Naturewatch Foundation призвала людей не поддерживать разведение подобных пород. «Если вы планируете завести кошку, не поддавайтесь этим вредным дизайнерским причудам», — заявили в фонде.

В организации отметили, что появление такой породы в Великобритании вызывает шок, а также выразили обеспокоенность тем, что экстремальные методы разведения, популярные среди собак, теперь распространяются и на кошек, в погоне за деньгами и популярностью в соцсетях.

Доктор Дэн О’Нил отметил, что кошки этой породы, скорее всего, будут жить так же недолго, как и сфинксы. По его словам, исследования показывают, что средняя продолжительность жизни сфинксов составляет всего 6,7 года, в то время как у обычных кошек этот показатель достигает 11,7 года.