Воскресенье, 3 ноября, 2024
На главнуюНовости мира

Порноактрису Лолу Тейлор госпитализировали с нервным срывом

Дата публикации

Алексей Самохин
Image by pressfoto on Freepik

Известную российскую порноактрису Лолу Тейлор (настоящее имя — Любовь Бушуева) госпитализировали с нервным расстройством.

Как сообщает Mash, проблемы со здоровьем у 31-летней звезды начались еще в июле, когда она потеряла сознание и получила травму головы. Врачи диагностировали у нее нервное расстройство, связанное с последствиями профессиональной деятельности.

После первой госпитализации актриса прошла курс лечения, и до сентября здоровье не вызывало беспокойства. Недавно ситуация ухудшилась: на днях Бушуева снова потеряла сознание и была доставлена в больницу.

Медики диагностировали нервный срыв, на восстановление после которого потребуется минимум два месяца. Актрисе показан полный покой и постельный режим для восстановления нервной системы.

Новости рубрики
Новости мира

«Тебе тесно, что ли?» Петербуржец сломал девушке нос в метро

Житель Петербурга сломал девушке нос на перроне станции метро «Гостиный двор», пишет «Фонтанка» со...
Новости мира

Туляк убил возлюбленную, укусившую его за половой орган во время секса

В Тульской области зэк-рецидивист убил собутыльницу, которая укусила его за половой орган во время...
Новости мира

Сергей Миронов потребовал «заморозить подорожание холодильников»

Выполнение требований, навязанных Западом под предлогом охраны окружающей среды, противоречит национальным интересам РФ.  