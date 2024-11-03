Известную российскую порноактрису Лолу Тейлор (настоящее имя — Любовь Бушуева) госпитализировали с нервным расстройством.

Как сообщает Mash, проблемы со здоровьем у 31-летней звезды начались еще в июле, когда она потеряла сознание и получила травму головы. Врачи диагностировали у нее нервное расстройство, связанное с последствиями профессиональной деятельности.

После первой госпитализации актриса прошла курс лечения, и до сентября здоровье не вызывало беспокойства. Недавно ситуация ухудшилась: на днях Бушуева снова потеряла сознание и была доставлена в больницу.

Медики диагностировали нервный срыв, на восстановление после которого потребуется минимум два месяца. Актрисе показан полный покой и постельный режим для восстановления нервной системы.