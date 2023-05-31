Среда, 31 мая, 2023
На главнуюНовости РязаниКультура

Популярный канал «УМестный туризм» опубликовал совместный ролик 7info и Рязанского художественного музея

7info7

Популярное сообщество «УМестный туризм» опубликовало совместный ролик 7info и Рязанского художественного музея о проекте «Ночь музеев»

Друзья, не так давно по всей стране проходила акция «Ночь в музее». Наши подписчики и амбассадоры, как люди творческие и активные, в этот день посетили много интересных мест и любезно поделились с каналом своим контентом.

Два материала мы с удовольствием покажем сегодня вам.

Начнём с ночной экскурсии в рязанский художественный музей от УМного местного, Надежды Майоровой.

Спойлер: видео для тех, кто любит пощекотать нервы!

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Рязанцев приглашают на благотворительный кинопоказ

В поддержку детей, которые воспитываются в детских домах, некоммерческая организация «ПроДетство» проводит благотворительный кинопоказ.

Детскую ОКБ в Рязани оснастили новым оборудованием на 59 миллионов рублей

Оказание медицинской помощи маленьким пациентам региона выходит на высокотехнологичный уровень.

Рязанцам предлагают новый инструмент сбережения финансов

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о программе долгосрочных сбережений граждан.

Малков отменил введённый из-за коронавируса режим повышенной готовности в Рязанской области

Режим повышенной готовности отменяется со 2 июня в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки.

КСП внесла представление и. о. мэра Рязани Виталию Артёмову

Представление внесено в итоге завершившейся проверки расходования средств на благоустройство Лыбедского бульвара.

СРЗП предлагает ввести единые правила захоронения погибших воинов в ходе СВО

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил официальное письмо министру обороны Сергею Шойгу

В Рязани 26-летняя девушка погибла при падении с 8-го этажа на улице Новосёлов

Трагедия произошла 31 мая в 11.38 в доме № 28 корпус 1. Рязанка скончалась до прибытия скорой помощи.

В Рязани проходит кустовая НТК молодых специалистов Роснефти

В ней принимают участие 175 молодых специалистов – все они победители и призеры региональных НТК из 23 дочерних обществ Роснефти.

В Рязани ремонтируют детские поликлиники

В этом году в Городской детской поликлинике № 6 города Рязани выполнен капитальный ремонт поликлинического отделения.

Миронов убежден, что проекту «Народный автомобиль» нет альтернативы

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов заявил, что без амбициозных, прорывных проектов с государственным участием отечественный автопром обречен на стагнацию. По информации СМИ, в Минпромторге предложили изменить подход к локализации автомобилей и перераспределить в пользу производства автокомпонентов начисление баллов, которые позволяют...

48-летний мужчина задержан за нападение в подъезде на 8-летнюю девочку

Подробности дикой истории сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Спрос на курьеров за год вырос на 59%, зарплаты также стремятся вверх — hh.ru

За последние три года развитие сервисов доставки вышло в стремительный темп, и потребность в курьерах только увеличивается.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации