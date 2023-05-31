Популярный канал «УМестный туризм» опубликовал совместный ролик 7info и Рязанского художественного музея

Популярное сообщество «УМестный туризм» опубликовало совместный ролик 7info и Рязанского художественного музея о проекте «Ночь музеев»

Друзья, не так давно по всей стране проходила акция «Ночь в музее». Наши подписчики и амбассадоры, как люди творческие и активные, в этот день посетили много интересных мест и любезно поделились с каналом своим контентом.

Два материала мы с удовольствием покажем сегодня вам.

Начнём с ночной экскурсии в рязанский художественный музей от УМного местного, Надежды Майоровой.

Спойлер: видео для тех, кто любит пощекотать нервы!