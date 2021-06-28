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Понедельник, 28 июня, 2021
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Помощника новосибирского депутата обвиняют в совращении мальчиков

Никита Брыкин
Помощника новосибирского депутата обвиняют в совращении мальчиков
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В Новосибирской области избрали меру пресечения помощнику депутата Законодательного собрания региона, которого обвиняют в совращении мальчиков, пишет КП.

Известно, что 38-летний подозреваемый воспитывал сына своей сестры. Жуткая правда вскрылась после того, как на мужчину подала заявление мама семиклассника. Выяснилось, что у него был секс с ребенком дважды в этом году.

Также утверждается, что помощник депутата совершил развратные действия сексуального характера в отношении девятиклассника. Свидания с мальчиками педофил устраивал в доме, где проживал с приемным сыном.

Отметим, что сибиряка заключили под стражу на два месяца.

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