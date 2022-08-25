Помогающим ДНР и ЛНР компаниям предложили отменить НДС

Для компаний и организаций, оказывающих гуманитарную помощь Луганской и Донецкой народным республикам (ЛДНР), в том числе по восстановлению жилья и инфраструктуры, хотят отменить НДС, узнали «Известия» в четверг, 25 августа.

Соответствующий законопроект разработал зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко. «Известия» ознакомились с копией документа.

Сегодня компании и организации оплачивают в полном объеме НДС с имущества, которое передается в освобожденные ЛНР и ДНР в качестве гуманитарной помощи, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Налог нужно платить в том числе при поставках на Донбасс машин, оборудования, а также проведения строительных работ по возведению жилья и инфраструктуры. Например, при передаче автомобиля стоимостью 2 млн рублей фактические расходы на его приобретение после уплаты налогов составляют около 2,5 млн, следует из документа.

Перечень товаров, услуг и работ, которые будут освобождаться от НДС, а также условия предоставления льготы должны быть зафиксированы в нормативно-правовых актах республик и правительства России, сказал «Известиям» член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

При реализации меры есть риск, что послаблениями воспользуются недобросовестные компании, отметил Якубовский. Но это не значит, что из-за этих опасений не нужно помогать жителям ДНР и ЛНР и давать налоговые послабления бизнесу, поставляющему туда товары, необходимые для восстановления нарушенной инфраструктуры, подчеркнул депутат.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Денежный приток: помогающим ДНР и ЛНР компаниям хотят отменить НДС»