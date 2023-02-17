Пятница, 17 февраля, 2023
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Полпред президента Щёголев прибыл в Касимовский район

На главнуюНовости Рязани

17 февраля в Касимовский район прибыл с рабочим визитом полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев. В сопровождении губернатора Павла Малкова и вице-губернатора Артёма Бранова он осмотрел построенный в 2022 году ФАП в селе Шостье.

ФАП обсуживает жителей села Шостье и деревень Кулово и Анатольевка. Ранее он размещался в помещении, которое не соответствовало нормам СанПин. Новое здание ФАПа построили по региональной программе «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов». Его оснастили необходимым оборудованием, мебелью. В здании есть водоснабжение, канализация, автономное отопление, санузел.

Также в рамках визита Щёголев посетил женский монастырь в Шостье, передаёт издательство «Пресса».

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