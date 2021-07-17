Политолог Слатинов пообещал веселые выборы в Орловской области

Доктор политических наук, политолог Владимир Слатинов высказался о предстоящих выборах в Орловской области, пишет портал «Орелтаймс».
Эксперт призвал ожидать ярких событий в регионе.
«В Орловской области, конечно, выборы будут повеселее, поскольку политический пейзаж там разнообразнее», – пояснил Слатинов.
Специалист обратил внимание, что губернатор Орловской области – коммунист. В то же время в парламенте большинство единороссов, а также есть мощная оппозиция в лице эсеров и либерал-демократов.
Слатинов не видит оснований для кардинального изменения с точки зрения доминирования «Единой России».