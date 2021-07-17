Политолог Слатинов пообещал веселые выборы в Орловской области

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Доктор политических наук, политолог Владимир Слатинов высказался о предстоящих выборах в Орловской области, пишет портал «Орелтаймс».

Эксперт призвал ожидать ярких событий в регионе.

«В Орловской области, конечно, выборы будут повеселее, поскольку политический пейзаж там разнообразнее», – пояснил Слатинов.

Специалист обратил внимание, что губернатор Орловской области – коммунист. В то же время в парламенте большинство единороссов, а также есть мощная оппозиция в лице эсеров и либерал-демократов.

Слатинов не видит оснований для кардинального изменения с точки зрения доминирования «Единой России».