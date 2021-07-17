30.3 C
Рязань
Суббота, 17 июля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Политолог Слатинов пообещал веселые выборы в Орловской области

Никита Брыкин
Политолог Слатинов пообещал веселые выборы в Орловской области
- Advertisement -

Доктор политических наук, политолог Владимир Слатинов высказался о предстоящих выборах в Орловской области, пишет портал «Орелтаймс».

Эксперт призвал ожидать ярких событий в регионе.

«В Орловской области, конечно, выборы будут повеселее, поскольку политический пейзаж там разнообразнее», – пояснил Слатинов.

Специалист обратил внимание, что губернатор Орловской области – коммунист. В то же время в парламенте большинство единороссов, а также есть мощная оппозиция в лице эсеров и либерал-демократов.

Слатинов не видит оснований для кардинального изменения с точки зрения доминирования «Единой России».

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,526ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]