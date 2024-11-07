Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала СВО посетил Венгрию, прибыв на саммит Европейского политического сообщества в Будапеште, где снова потребовал увеличения поставок оружия для своей страны. Выступление стало особенно примечательным на фоне недавно опубликованного предполагаемого мирного плана команды Дональда Трампа, пишет «Московский комсомолец».

По словам Зеленского, приглашение на саммит он получил от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Европейского совета Шарля Мишеля, несмотря на сложные отношения между украинским лидером и главой Венгрии. На встрече Зеленский вновь настаивал на необходимости более интенсивных поставок вооружений, подчеркнув, что дипломатическая поддержка для Киева недостаточна.

«Нам нужно достаточное количество оружия, а не поддержка на переговорах», — заявил Зеленский, добавив, что во время недавнего разговора с Трампом не услышал от него конкретного плана по завершению конфликта. По сообщениям источников из офиса президента Украины, разговор был формальным и коротким: Трамп предложил искать дипломатические решения, Зеленский напомнил ему о своей «формуле мира».

Важной деталью выступления стало очевидное несогласие Зеленского с предлагаемым мирным планом команды Трампа, который описывается как сценарий заморозки конфликта с созданием демилитаризованной зоны и отказом Украины от планов на вступление в НАТО на ближайшие 20 лет. Зеленский косвенно дал понять, что Киев не намерен принимать такие условия, отметив, что не пойдет на уступки в противостоянии с Россией.

Политолог Сергей Марков высказал мнение, что Европа сейчас рассматривает шаги, которые необходимо предпринять после возвращения Трампа к власти. В том числе обсуждается, что делать с Украиной.

Марков расшифровывает выступление Зеленского так: «Мне дает приказы ЦРУ США. ЦРУ США пока не меняется, потому что оно принадлежит „глубинному государству“. Возможно, оно не изменится и с приходом Трампа. Приказ по-прежнему такой: воевать до последнего украинца. Я готов на любые преступления для выполнения этого приказа. Я готов убить сколько угодно украинцев. Вы должны понимать, что убийства украинцев будут бесполезны, если Россия продолжит наступать. Чтобы был смысл в том, что я убиваю украинцев, вы должны дать больше оружия. Если американцы уменьшат поставки — вам придется давать еще больше. Такой приказ».