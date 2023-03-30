Политолог Юрий Мостяев рассказал о работе общественных наблюдателей на выборах в Рязанской области

Мировая избирательная практика имеет различные варианты механизмов общественного наблюдения за ходом выборов. Основные принципы организации общественного наблюдения изложены в «Декларации о критериях свободных и справедливых выборов», принятой единогласно на 154-й сессии Совета Межпарламентского союза в Париже 26 марта 1994 года.

Мировая практика знает различные формы участия общественных наблюдателей в рамках избирательного процесса. В ряде стран они имеют право присутствовать только на самом голосовании и при подсчете голосов, в других только могут контролировать подведение итогов голосования. В некоторых странах, как, например, в Российской Федерации наблюдение осуществляется за большим числом избирательных процедур. При этом следует отметить, что существует большое количество государств, в которых избирательное право вообще не предусматривает возможности участия института общественных наблюдателей. Во многих этих странах, в том числе воспринимаемых в мире как демократические, общественное наблюдение на национальном уровне либо вообще отсутствует, либо возможно только со стороны представителей кандидатов, либо существует только на декларативном уровне о праве наблюдения со стороны любого избирателя без четкого регламентирования самой процедуры. К числу данных государств относится большинство стран, входящих в состав Европейского Союза (например, Германия, Италия, Франция, Испания и т.д.). Следует упомянуть в этой связи и о Канаде, Австралии, Индии, Израиле, Новой Зеландии. В США институт общественных наблюдателей отдан на откуп властям штатов, которые часто на уровне сотрудников избирательных комиссий принимают решение о допуске или недопуске наблюдателей на участок.

На этом фоне Россия выглядит как одно из наиболее продвинутых государств. Уже значительное время общественное наблюдение было повсеместно внедрено в виде представителей от кандидатов или партий, от средств массовой информации. В 2018 году состав участников наблюдения был значительно расширен за счет законодательного оформления возможности Общественной палаты Российской Федерации принять участие в этом процессе на выборах Президента в марте 2018 года. Из 289 тысяч наблюдателей, участвовавших в гражданском контроле на избирательных участках, 146 тысяч представляли Общественную палату.

В качестве пилотного эксперимента право назначать своих наблюдателей получил и ряд региональных Общественных палат, в том числе и Рязанской области. Серьезное дальнейшее развитие институт общественного наблюдения получил во время голосования по поводу внесения изменений в Конституцию РФ летом 2020 года, в котором приняло участие более 526 тысяч человек. В 2021 году в Рязанской области в преддверии выборов депутатов Государственной Думы было подготовлено более 3 тысяч общественных наблюдателей. В период с марта по июнь во всех муниципальных образованиях региона было проведено 32 двухдневных семинара, в каждом из которых приняло участие от 40 до 150 человек.

Работа в данном направлении была продолжена и в рамках проведения выборов 2022 года. Летом в рамках подготовки общественных наблюдателей было проведено двадцать семинаров по обучению, в ходе которых повысили свою квалификацию более двух тысяч человек в районах области в лице представителей различных социальных и возрастных групп, в первую очередь, из сфер образования, культуры, медицины, спорта и т.п. Также на базе Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького по инициативе Общественной палаты Рязанской области был создан Центр общественного наблюдения за ходом выборов в составе шести групп, включая пресс-центр. В рамках подготовки общественных наблюдателей в регионе прошло двадцать обучающих семинаров. В итоге для работы на избирательных участках были подготовлены более двух тысяч общественных наблюдателей. Среди них представители разных социальных и возрастных групп и отраслей: образования, культуры, спорта, медицины.

В отличие от наблюдателей от кандидатов и политических партий, которые по определению призваны защищать их интересы, наблюдатели от Общественной палаты не являются политически ангажированными, но должны быть объективными в оценке хода избирательного процесса.

Деятельность общественных наблюдателей позволила сделать процедуру голосования максимально открытой и прозрачной. Как следствие, на выборах с их участием резко сократилось количество серьезных нарушений в процессе голосования. Одним из направлений деятельности общественных наблюдателей стало информирование о возможных нарушениях на избирательных участках. Так, в 2019 году после проверки жалоб были отменены результаты выборов сразу в шести субъектах Российской Федерации на 15 участках, в 2020 году в трех субъектах на четырех участках.

Важным изменением в законодательстве на выборах 2022 года стало полное исключение из избирательного процесса такого института как члены комиссии с правом совещательного голоса, что, по мнению ряда экспертов, может снизить качество контроля за прозрачностью выборов. Взамен кандидаты, партии и Общественные палаты получили возможность назначать не более трех наблюдателей, а не двух как раньше. К тому же на прошедших выборах были расширены полномочия наблюдателей, которые получили право находиться не только на избирательных участках, но и работать в территориальных избиркомах, в том числе и во время передачи результатов голосования в государственную автоматизированную систему «Выборы». В регионе было подготовлено всего более 2900 наблюдателей, из которых 2062 от Общественной палаты Рязанской области. Видеонаблюдение в режиме он-лайн функционировало на 170 УИК и 32 ТИК, что позволяло наблюдать за вводом данных итоговых протоколов в систему ГАС «Выборы». За деятельностью 120 комиссий можно было наблюдать в специально подготовленном зале Штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Рязанской области. Каждый кандидат и каждая партия получили по два аккаунта по соглашению с Ростелекомом.

Мостяев Юрий Николаевич, председатель Клуба политологов Рязанской области, председатель регионального отделения «Российского общества политологов», кандидат исторических наук