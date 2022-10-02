Политолог Баранчик предрёк зачистку токсичных фигур на Украине

До конца конфликта на Украине осталось 2-3 месяца. Об этом написал в своём телеграм-канале политолог Юрий Баранчик.

По его словам, кризис на Украине будут заканчивать англосаксы через зачистку токсичных фигур типа президента Зеленского. По мнению эксперта, текущая ситуация планировалась для того, чтобы надавить на ЕС, тактика, похоже, увенчалась успехом.

Баранчик пишет, что отбор газа из подземных хранилищ в Европе, превышающий закачку, означает по сути дела начало отопительного сезона. Планировалось, что он начнётся в конце октября — начале ноября, но из-за повреждений «Северных потоков» срок сдвинулся.

— Похоже, Европу англосаксы прижали к реке. А после того, как ей выкатят очередной политический ультиматум, попутно переведя часть важных производств в США, они будут заканчивать кризис на Украине, — пишет политолог.

По его мнению, США и их союзники пойдут Москве навстречу в вопросе создания новой системы безопасности.