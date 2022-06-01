Поликлиника Рязанского кардиодиспансера получила новый рентген-комплекс, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Новый рентгено-диагностический комплекс получен согласно программе модернизации первичного звена здравоохранения. В год в поликлинике кардиодиспансера проводится порядка 5 тысяч рентген-обследований. Ранее для этого использовался классический пленочный аппарат.

«Теперь мы имеем современный цифровой рентгеновский аппарат на два рабочих места и можем проводить исследования костей и суставов, придаточных пазух носа, легких, органов мочевой системы, — говорит заведующий рентгенологическим отделением Рязанского кардиодиспансера Руслан Хашумов.

Цифровой формат дает возможность изменить контрастность и яркость изображения, его параметры, снижает вероятность ошибок. «В результате диагностика становится более качественной, соответственно, более оперативно подбирается адекватное лечение человека. Еще одна важная для пациентов деталь: значительно уменьшается доза поглощенного организмом излучения», — подчеркивает Руслан Хашумов.

Дополнительные плюсы получают и врачи. На новом комплексе удобнее работать, не нужно использовать дорогостоящую импортную пленку, а затем хранить снимки в специально оборудованном помещении. «Весь архив сохраняется в компьютере. В случае необходимости, к примеру, если пациенту нужно продолжить лечение или проконсультироваться в другой клинике, всю информацию можно оперативно передать коллегам», — отмечает Руслан Хашумов.

В настоящее время ведутся подготовительные работы. После их окончания первые пациенты пройдут обследование на новом рентген-комплексе.