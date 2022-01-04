-14.6 C
Рязань
Вторник, 4 января, 2022
spot_img
На главнуюМедицинаАктуальные новости медицины

Поликлиника рязанского кардиодиспансера получила новое оборудование

7info7

В рамках модернизации первичного звена здравоохранения поликлиника Рязанского кардиодиспансера получила новое оборудование.

Приобретение профинансировано за счет средств областного бюджета. В перечне средств, предназначенных для обеспечения проведения диагностики и лечения как терапевтами, так и узкими специалистами, более 10 наименований. В частности, получены холодильники для хранения вакцины, аппарат эхосинускоп  для ультразвукового исследования пазух носа, иммуноферментный анализатор в лабораторию  – прибор используется для выявления антигенов бактерий и вирусов, а также антител к ним, 30 пульсоксиметров, 10 систем контроля за уровнем глюкозы в крови, 9 электрокардиографов.

Новые приборы и устройства получены также для офтальмологического и смотрового кабинетов и ряда других.

— Наша поликлиника имеет свою особенность  – она входит в состав кардиодиспансера, который оказывает специализированную помощь.  Мы же представляем первичное звено. Сейчас, когда именно нашему направлению уделяется особое внимание, важно продолжить обновление, укреплять материально-техническую базу, чтобы оказывать нашим пациентам первичную медпомощь своевременно и качественно, – говорит  заместитель главного врача по поликлинической работе Рязанского кардиодиспансера Юлия Кругликова.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,866ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img