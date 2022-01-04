В рамках модернизации первичного звена здравоохранения поликлиника Рязанского кардиодиспансера получила новое оборудование.

Приобретение профинансировано за счет средств областного бюджета. В перечне средств, предназначенных для обеспечения проведения диагностики и лечения как терапевтами, так и узкими специалистами, более 10 наименований. В частности, получены холодильники для хранения вакцины, аппарат эхосинускоп для ультразвукового исследования пазух носа, иммуноферментный анализатор в лабораторию – прибор используется для выявления антигенов бактерий и вирусов, а также антител к ним, 30 пульсоксиметров, 10 систем контроля за уровнем глюкозы в крови, 9 электрокардиографов.

Новые приборы и устройства получены также для офтальмологического и смотрового кабинетов и ряда других.