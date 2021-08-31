Полицейские задержали рязанца, порезавшего знакомого в Лесопарке

В Рязани сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 25-летнего местного жителя, который ударил ножом в живот своего знакомого. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Нетрезвого мужчину правоохранители заметили, когда он шёл по тротуару. Молодого человека доставили в отдел, чтобы составить протокол о нахождении в пьяном виде в общественном месте. В этот момент поступила информация о поножовщине в Лесопарке на Окском шоссе.

26-летнего пострадавшего с проникающим ранением брюшной полости госпитализировали. На его обидчика завели уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.