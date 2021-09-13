Полицейские Ивановской области жёстко задержали пьяного лихача

В Ивановской области сотрудники полиции применили силу при задержании пьяного водителя. Видео ареста, снятое очевидцами, появилось в Сети.

Инцидент произошёл 12 сентября возле посёлка Савино. Водитель на ВАЗ-21099, будучи в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз нарушил правила ПДД, а затем въехал в частный дом, после чего его автомобиль перевернулся. Во время задержания нарушитель оказывал сопротивление. Сотрудникам ДПС пришлось применить грубую силу и наручники.

Как сообщили в региональном УМВД, в отношении мужчины составлено несколько административных протоколов. Прежде он уже привлекался к ответственности за неповиновение сотрудникам полиции.