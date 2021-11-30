Полиция Рязани установила личности погибших женщин в ДТП у остановки «Химволокно»

Рязанская полиция установила личности трёх женщин, пострадавших в смертельном ДТП с грузовиком на Ряжском шоссе у остановки «Химволокно», сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Все пострадавшие были жительницами областного центра. Погибшие — 1970 и 1972 г р. Пострадавшая — 1960 г р.

Напомним, правоохранители возбудили в отношении водителя грузового автомобиля уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).