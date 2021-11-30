Погибшими в ДТП на остановке «Химволокно» Рязани оказались две женщины

В УМВД России по Рязанской области сообщили подробности смертельного ДТП на Ряжском шоссе у остановки «Химволокно», где погибло два человека.

По предварительной информации, 39-летний водитель на грузовике Shacman, уходя от столкновения с впереди остановившемся перед пешеходным переходом автомобилем, совершил наезд на трёх женщин, стоящих на остановке общественного транспорта.

В результате аварии два девушки погибли, одна была доставлена в медучреждение. Личность пострадавших устанавливаются. Уточняется, что несовершеннолетних среди них нет.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.