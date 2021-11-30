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Вторник, 30 ноября, 2021
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Погибшими в ДТП на остановке «Химволокно» Рязани оказались две женщины

Александр Ильин
Фото: RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ

В УМВД России по Рязанской области сообщили подробности смертельного ДТП на Ряжском шоссе у остановки «Химволокно», где погибло два человека.

По предварительной информации, 39-летний водитель на грузовике Shacman, уходя от столкновения с впереди остановившемся перед пешеходным переходом автомобилем, совершил наезд на трёх женщин, стоящих на остановке общественного транспорта. 

В результате аварии два девушки погибли, одна была доставлена в медучреждение. Личность пострадавших устанавливаются. Уточняется, что несовершеннолетних среди них нет. 

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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