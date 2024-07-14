Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в Рыбновском районе

Следственный отдел ОМВД России по Рыбновскому району ищет очевидцев смертельного ДТП, которое произошло 30 июня 2024 года в Рыбновском районе. Информация об этом появилась в Telegram-канаде Госавтоинспекции Рязанской области.

Авария произошла примерно в 08:05, на 162-ом километре автодороги М-5 «Урал». Столкнулись грузовой автомобиль «Ситрак» с полуприцепом «Шмитц», за рулем которого находился 29-летний житель Пензенской области, и автомобиль «Лада Ларгус» под управлением 62-летнего жителя города Москвы.

Погибла 62-летняя женщина, пассажирка легкового автомобиля. Водителю «Лады» и его 10-летнему пассажиру потребовалась медицинская помощь.

Если вы стали очевидцем данного происшествия или располагаете информацией по данному факту ДТП, просим обращаться в следственный отдел ОМВД России по Рыбновскому району по адресу: Рязанская область г. Рыбное, пл. Ленина, д. 26 или по телефону (49137) 5-04-68