Воскресенье, 29 января, 2023
Татьяна Проводина

Полиция и прокуратура проверят материалы на мэра Рязани о незаконном использовании бюджетных средств

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В полицию и прокуратуры направлены материалы на главу администрации Рязани о незаконном использовании средств областного бюджета. Об этом пишут Рязанские Новости.

Градоначальнику Елене Сорокиной Контрольно-счётная палата Рязанской области внесла представление по итогам проверки расходования средств на строительство, капремонт, ремонт и содержание автодорог за 2021-2022 годы. Об этом сообщается на официальном сайте органа.

Обращения также направят в областную прокуратуру «по фактам незаконного использования бюджетных средств» и в региональное УМВД «по факту незаконного использования средств областного бюджета, в котором усматриваются признаки преступления».

Информационное письмо по фактам нарушения должностными лицами мэрии федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» направят в Главное управление контроля и противодействия коррупции области.

Проверка КСП касалась 2-летних контрактов на ремонт 12 участков дорог в областном центре. По нескольким дорожным объектам по результатам акта проверки внесены замечания, касающиеся расценок на отдельные виды работ. Городское управление благоустройства представило возражения на эти замечания.

Проект на ремонт, в том числе сметные расценки, разработан по нормативной процедуре аттестованным на эти виды работ проектным институтом. Подрядчики, выполнявшие ремонт, определялись в рамках конкурсных процедур — торгов. Управление благоустройства направило подробные ответы в Контрольно-счётную палату. Об этом сообщили в администрации Рязани.

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