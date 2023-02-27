Понедельник, 27 февраля, 2023
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Полицейские задержали молодых людей, ограбивших рязанца на окраине города

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Полицейские задержали молодых людей, совершивших грабёж на окраине Рязани. Подробности произошедшего обнародовала пресс-служба Управления МВД России по региону.

Всё случилось в одном из домов в посёлке Строитель. Местные жители сообщили правоохранителям, что там избивают молодого мужчину. На место прибыла усиленная группа оперативников и сотрудников ППС.

Полицейские задержали четверых рязанцев, находящихся в алкогольном опьянении. Пострадавший сообщил, что злоумышленники отобрали у него мобильный телефон. Задержанные отрицали факт хищения, однако полицейские провели их личный досмотр и обнаружили гаджет спрятанным в ботинке у одного из участников компании — 20-летнего жителя Рязанского района.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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