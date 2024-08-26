Понедельник, 26 августа, 2024

Полицейские задержали браконьеров в акватории Оки

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: цфоут.мвд.рф/

В городском округе Кашира Московской области полицейские совместно с сотрудниками Росрыболовства задержали четырех мужчин за незаконную добычу рыбы. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Злоумышленниками оказались местные жители 1970, 1977, 1977 и 1986 годов рождения. Выяснилось, что они ловили рыбу сетями, находясь в моторных лодках. К моменту появления правоохранителей они успели выловить 38 особей рыбы различного вида. Среди них 31 стерлядь, ценная промысловая рыба.

С места происшествия также изъяли две рыболовные сети, две лодки с бензиновыми моторами и нарезной карабин с прицелом, который принадлежал одному из задержанных. 

По данному факту дознанием ЛО МВД России на водном транспорте проводится доследственная проверка. Назначена ихтиологическая экспертиза.

Злоумышленникам грозит штраф в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

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