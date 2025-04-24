Полицейские обнаружили 12 мигрантов в ходе рейда в селе Шумашь

Сегодня, 24 апреля, личный состав УМВД России по Рязанской области при силовой поддержке сотрудников регионального Управления Росгвардии осуществил оперативно-профилактические мероприятия в селе Шумашь Рязанского района. В рейде, организованном в целях укрепления правопорядка, приняли участие сотрудники подразделений уголовного розыска, наркоконтроля, охраны общественного порядка, противодействия экстремизму, патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб полиции.

Специалисты ресурсосберегающих компаний совместно с полицейскими выявляли нелегальных потребителей электричества и газа, представители военного комиссариата решали задачи постановки на воинский учет мужчин призывного возраста.

В ходе рейда оперативные группы сил правопорядка совершили обход домов и проверили документы граждан. В одном из домовладений полицейские обнаружили 12 граждан страны Средней Азии. Всего в ОМВД России по Рязанскому району был доставлен 71 человек для подтверждения личности и проверки на причастность к различным нарушениям закона. Каждый доставленный прошел процедуры фотографирования, дактилоскопирования и ДНК-тестирования.

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Под пристальным вниманием участников рейда оказались лица, склонные безвозмездно пользоваться электричеством и газом. Так, выявлено 6 домов, хозяева которых являлись хроническими неплательщиками за электроэнергию, 5 домов имели крупные долги за потребление газа. Также обнаружена 1 несанкционированная врезка в газопровод. Специалисты организаций электро и газоснабжения отключили нарушителей от света и газа, их привлекут к установленной законом ответственности.

Сотрудники Госавтоинспекции составили 8 административных протоколов: 3 — по ст. 12.3 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов), 3 — по ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административных штрафов), 1 – по ст. 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), 1 – по ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей). Изъят комплект госномеров с оконченной регистрацией. Один автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Сотрудники военкомата вручили 9 повесток гражданам призывного возраста и 12 повесток для постановки на воинский учет лицам старших возрастов. Один человек изъявил желание заключить контракт о прохождении воинской службы и направлен на медкомиссию.