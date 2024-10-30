Полицейские ищут очевидцев смертельного ДТП в Рязанской области

Сотрудники полиции ищут очевидцев ДТП, случившегося в Рязанской области.

27 ноября 2023 года примерно в 08:30 на 91-м километре автодороги Рязань — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш Спасского района произошло столкновение двух автомобилей: «Фольксваген Поло», которым управлял 20-летний житель Рязани, и «Фольксваген Пассат», которым управлял 59-летний водитель из Рязани.

В результате аварии пассажир «Фольксваген Поло» — 20-летний житель Рязанского района — получил травмы, от которых скончался в течение шести дней. Также за медицинской помощью обратились водитель «Фольксваген Поло», его 21-летний пассажир, 59-летний водитель «Фольксваген Пассат» и его 62-летняя пассажирка.

Если вы стали очевидцем или обладаете информацией по данному ДТП, обращайтесь в отдел № 4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области, который расположен по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1. Телефон для связи: (4912) 44-46-08.