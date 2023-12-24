Появилось видео с места жестокого убийства девушки в элитном ЖК в Москве

Сайт телеканала РЕН ТВ опубликовал видео, сделанное на месте жестокого убийства девушки, тело которой нашли в жилом комплексе «Хедлайнер» в центре Москвы.

Квартира оказалась забрызгана кровью.

По данным столичного следственного управления СК РФ, преступление совершено ночью 23 декабря на Мукомольном проезде. Во время ссоры 37-летний мужчина на почве возникших личных неприязненных отношений нанес ножевые ранения 25-летней девушке. Пострадавшая скончалась на месте.

Мужчина также нанес себе ножом телесные повреждения. Подозреваемого доставили в больницу, медики оказывают помощь.

По данным РЕН ТВ, полицию вызвала подруга убитой. Дверь в квартиру пришлось вскрывать.