Воскресенье, 24 декабря, 2023
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Появилось видео с места жестокого убийства девушки в элитном ЖК в Москве

7info
Фото: t.me/skmoscowgsu
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Сайт телеканала РЕН ТВ опубликовал видео, сделанное на месте жестокого убийства девушки, тело которой нашли в жилом комплексе «Хедлайнер» в центре Москвы.

Квартира оказалась забрызгана кровью.

По данным столичного следственного управления СК РФ, преступление совершено ночью 23 декабря на Мукомольном проезде. Во время ссоры 37-летний мужчина на почве возникших личных неприязненных отношений нанес ножевые ранения 25-летней девушке. Пострадавшая скончалась на месте.

Мужчина также нанес себе ножом телесные повреждения. Подозреваемого доставили в больницу, медики оказывают помощь.

По данным РЕН ТВ, полицию вызвала подруга убитой. Дверь в квартиру пришлось вскрывать.

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