Появилось фото с места ДТП с тремя погибшими под Рязанью

По поручению прокурора Рязанской области Дмитрия Коданёва прокуратура Путятинского района проводит проверку по факту ДТП с тремя погибшими на трассе М-5 «Урал». Об этом сообщил телеграм-канал ведомства.

Также прокуратура опубликовала фотографию с места смертельной аварии.

Напомним, ДТП с участием автомобиля «Лада» и грузовика произошло сегодня рано утром. В аварии погибли три человека, включая ребёнка.

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По факту дорожной аварии правоохранительными органами организована процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры района.