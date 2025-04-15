Вторник, 15 апреля, 2025
14.1 C
Рязань
Фото: t.me/prokrzn
Происшествия

Появилось фото с места ДТП с тремя погибшими под Рязанью

Алексей Самохин

По поручению прокурора Рязанской области Дмитрия Коданёва прокуратура Путятинского района проводит проверку по факту ДТП с тремя погибшими на трассе М-5 «Урал». Об этом сообщил телеграм-канал ведомства.

Также прокуратура опубликовала фотографию с места смертельной аварии.

Напомним, ДТП с участием автомобиля «Лада» и грузовика произошло сегодня рано утром. В аварии погибли три человека, включая ребёнка.

Реклама

По факту дорожной аварии правоохранительными органами организована процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры района.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.