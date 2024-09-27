Появились подробности ДТП со сбитой в центре Рязани девочкой

Госавтоинспекция региона обнародовала подробности ДТП со сбитой в центре Рязани девочкой. Официальная информация опубликована в telegram-канале Управления МВД России.

ДТП произошло 27 сентября. В 14.07 около дома 29 по улице Ленина, по предварительной информации, 22-летний местный житель за рулём мопеды «Альфа» совершил наезд на 11-летнюю девочку.

Как итог — ребёнок получил травмы. Пострадавшую госпитализировали.

— По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что у сбитой девочки диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.