Появились первые результаты с «Гонки чемпионов»

В Рязани на территории биатлонного комплекса «Алмаз» стартовала «Гонка Чемпионов». Об этом сообщает корреспондент 7info.

Первыми выступили биатлонистки. Они прошли 6 км. Лучший результат показала Наталия Шевченко (12:30:30). На втором месте Анастасия Гришина (12:31:00). Третьей пришла Динара Смольская (12:31:30).

Напомним, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не будет выступать на «Гонке чемпионов».

Олимпийских чемпионов по лыжным гонкам Анастасию Кулешову и Александра Терентьева в буклетах назвали биатлонистами. Исполнительный директор Союза биатлонистов России извинился за ошибку.