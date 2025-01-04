Исполнительный директор Союза биатлонистов России извинился за ошибку с автограф-картами лыжников на «Гонке чемпионов»

Олимпийских чемпионов по лыжным гонкам Анастасию Кулешову и Александра Терентьева в буклетах назвали биатлонистами. Данную ошибку прокомментировал исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак. Его комментарий публикует издание «Спорт Экспресс».

Оказалось, помимо них перепутали автограф-карты Пеклецова и других молодых спортсменок. Исполнительный директор СБР признал ошибку и принес извинения всем лыжникам.

«Я могу сказать, что мы настолько приятно шокированы переходом Натальи Шевченко из лыж в биатлон, что рука дрогнула, и мы решили заочно воплотить наши желания в действительность», — говорит Александр Пак.

Гонка чемпионов пройдет 4 и 5 января на стадионе «Алмаз» в Рязани. 40 лыжников и биатлонистов соберутся, чтобы побороться за призовой фонд в 12 миллионов рублей и звание лучшего.

Напомним, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не будет выступать на «Гонке чемпионов».