Исполнительный директор Союза биатлонистов России извинился за ошибку с автограф-картами лыжников на «Гонке чемпионов»

Олимпийских чемпионов по лыжным гонкам Анастасию Кулешову и Александра Терентьева в буклетах назвали биатлонистами. Данную ошибку прокомментировал исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак. Его комментарий публикует издание «Спорт Экспресс».
Оказалось, помимо них перепутали автограф-карты Пеклецова и других молодых спортсменок. Исполнительный директор СБР признал ошибку и принес извинения всем лыжникам.
Гонка чемпионов пройдет 4 и 5 января на стадионе «Алмаз» в Рязани. 40 лыжников и биатлонистов соберутся, чтобы побороться за призовой фонд в 12 миллионов рублей и звание лучшего.
Напомним, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не будет выступать на «Гонке чемпионов».