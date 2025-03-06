Появились новые подробности о жизни актёра Калюжного

Кинокомпания Fenix Cinema сообщила изданию «Подъём», что актёр Глеб Калюжный завершил съёмки в фильме «Несвятая Валентина» неделю назад. В компании подчеркнули, что «его личная жизнь нас не касается».

«Проект завершён, Глеб успешно выполнил свою работу, всё в порядке. Его личная жизнь — вне нашей компетенции. Никакой катастрофы с фильмом нет, неустоек не будет. Картина находится на этапе постпродакшена и сейчас в монтаже. Глеб закончил съёмки неделю назад», — сообщили в кинокомпании.

Премьера фильма запланирована на февраль 2026 года.

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Ранее в СМИ появилась информация о возбуждении уголовного дела в отношении Глеба Калюжного за уклонение от военной службы, в связи с чем актёра могут объявить в розыск. Один из участников съёмочной группы, с которой работал актёр, рассказал «Подъёму», что Калюжному действительно приходили повестки. Однако в последние годы он был занят на съёмках по 12 часов в день, часто переезжал и рассчитывал получить отсрочку.

«Несвятая Валентина» — праздничная комедия об «аллергии на любовь».

Главная героиня по имени Валентина (Анастасия Красовская) работает в цветочном магазине. Все родные и близкие Валентины — в любви: лучшая подруга выходит замуж, мама встретила достойного мужчину. И даже директор цветочного магазина нашел свою половинку и просто расцвел… Сама же героиня отрицает любовь, и в дни праздников, особенно Святого Валентина, это только обостряется. И однажды героиня просыпается с дикой аллергией…