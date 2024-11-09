Появились новые эпизоды в деле экс-мэра Вологды Шулепова

В деле бывшего главы Вологды Евгения Шулепова появились новые эпизоды, рассказали региональном управлении СК .

По версии следствия, с 2008 по 2016 годы за беспрепятственный ввод в эксплуатацию построенных объектов чиновник получил взятки: деньги, жилой дом и участок в центре города.

«Общая сумма взяток превысила 9 миллионов рублей», – уточнили следователи.

Кроме того, Шулепов причастен к нарушениям при реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, а также приватизации, продаже и использованию в личных целях муниципального имущества.

На имущество чиновника на сумму около 80 миллионов рублей наложили арест.

Суд продлил экс-главе Вологды срок содержания под стражей.