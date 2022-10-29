Суббота, 29 октября, 2022
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Появилась информация об отправке из Рязани 2 тысяч мобилизованных

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Фото: телеграм-канал губернатора Павла Малкова

Ночью 29 октября из Рязани должны были отправить 2 тысячи мобилизованных, завершивших подготовку в учебном центре Сельцы. Об этом сообщает «Новая газета Рязань».

Массовая отправка ожидалась с вокзала Рязань-2. По информации соцсетей, днём 28 октября возле вокзала стояла полиция, машины разворачивали.

«Новая газета» сообщает, что вечером пятницы с 9 часов с городских маршрутов снимали автобусы для доставки людей.

Официальная информация отсутствует.

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