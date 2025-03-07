Появилась информация о массированном ударе ВС РФ по территории Украины

Ночью и рано утром 7 марта российские войска наносят массированный ракетный удар по территории Украины.

По данным украинских телеграм-каналов, в небе находились самолёты ВС РФ, также на позициях в море были корабли-носители «Калибров». Кроме того, российские войска используют ударные беспилотники.

По данным телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» «атаковано и пылает газохранилище в Тернополе».

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Официальной информации с российской стороны пока нет. Также как нет подробностей прилётов.