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Изображение от vecstock на Freepik
Специальная военная операция

Появилась информация о массированном ударе ВС РФ по территории Украины

Алексей Самохин

Ночью и рано утром 7 марта российские войска наносят массированный ракетный удар по территории Украины. 

По данным украинских телеграм-каналов, в небе находились самолёты ВС РФ, также на позициях в море были корабли-носители «Калибров». Кроме того, российские войска используют ударные беспилотники.

По данным телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» «атаковано и пылает газохранилище в Тернополе».

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Официальной информации с российской стороны пока нет. Также как нет подробностей прилётов.

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