Поисковики в Рязани рассказали, как удалось найти живым пропавшего мужчину

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области раскрыл подробности поиска пропавшего 64-летнего мужчины, который пропал 25 июня. Вячеслава Золотушкина нашли живым.

Лежащего на обочине Северной окружной дороги увидел прохожий — Александр. Он спросил, не требуется ли мужчине помощь. Тот сумел назвать своё имя. Александр вспомнил, что видел ориентировку поисковиков на этого человека и позвонил координатору отряда.

Неравнодушного прохожего проинструктировали о дальнейших действиях и связались с родственниками. Вячеслава Золотушкина передали в руки медиков и близких.

Поисковики выражают благодарность всем, благодаря кому эта история закончилась благополучно. Прежде всего Александру, который не прошёл мимо и протянул руку помощи незнакомому человеку. Пропавший мужчина нуждается в медицинской помощи, он пытался найти дом уже не первые сутки. Ему могло стать плохо на жаре.

Волонтёры благодарят также всех, кто делал репосты ориентировки, благодаря чему её увидел Александр. Благодарность поисковики выражают добровольцам и коллегам МСО РязГМУ «Salus» им. В.И. Васильева, которые поздно вечером выехали на поиск.