Погоня со стрельбой произошла в Подольске

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по г.о. Подольск применили огнестрельное оружие для остановки транспортного средства. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время патрулирования полицейские заметили автомобиль с затонированными передними стеклами и потребовали остановиться. Водитель проигнорировал требование силовиков и увеличил скорость. Сотрудники полиции начали преследование.

Во время погони водитель опасно маневрировал, нарушая правила и создавая угрозу жизни и здоровью других участников движения. Для остановки автомобиля один из инспекторов сделал предупредительный выстрел в воздух. В ответ пассажир открыл окно и выстрелил в сторону полицейских из предмета, конструктивно схожего с пистолетом. После этого правоохранители открыли огонь по колесам автомобиля. Водитель потерял управление, и машина перевернулась.

В салоне находились шесть человек, трое из которых — несовершеннолетние. Никто из них не пострадал.

Водитель привлечен к ответственности по трём статьям КоАП РФ. В отношении пассажира, открывшего стрельбу, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).