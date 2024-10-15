Вторник, 15 октября, 2024
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Погоня со стрельбой произошла в Подольске

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Алексей Самохин
Скриншот видео

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по г.о. Подольск применили огнестрельное оружие для остановки транспортного средства. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время патрулирования полицейские заметили автомобиль с затонированными передними стеклами и потребовали остановиться. Водитель проигнорировал требование силовиков и увеличил скорость. Сотрудники полиции начали преследование.

Во время погони водитель опасно маневрировал, нарушая правила и создавая угрозу жизни и здоровью других участников движения. Для остановки автомобиля один из инспекторов сделал предупредительный выстрел в воздух. В ответ пассажир открыл окно и выстрелил в сторону полицейских из предмета, конструктивно схожего с пистолетом. После этого правоохранители открыли огонь по колесам автомобиля. Водитель потерял управление, и машина перевернулась.

В салоне находились шесть человек, трое из которых — несовершеннолетние. Никто из них не пострадал.

Водитель привлечен к ответственности по трём статьям КоАП РФ. В отношении пассажира, открывшего стрельбу, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

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