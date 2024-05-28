Погодные контрасты в России: жара до +30° и осенняя прохлада

В России наблюдаются аномальные погодные контрасты: европейская часть изнывает от жары до +30°, в то время как на юге Сибири царит осенняя прохлада с дождями и температурой +7…+12°. Виной всему — противостояние двух мощных атмосферных вихрей, отмечают «Метеоновости».

Европейскую часть России накрыл обширный антициклон, обеспечив солнечную и экстремально жаркую погоду. В Москве ожидается до +30°, что на 8° выше нормы. Освежающие грозы с дождями возможны лишь к выходным.

За Уралом господствует циклон, приносящий облачность и осадки. На юге Сибири дожди будут особенно интенсивными, местами выпадет до 2/3 месячной нормы. В Новосибирске ожидается всего +9…+11°, что на 9° ниже нормы.

Резкие перепады температуры связаны с вторжением арктического воздуха на север и в центральные регионы. В результате на севере и северо-востоке европейской части России ожидаются осадки в виде снега.

Центром непогоды станет Барнаул, где прогнозируются сильные ливни. В ближайшие дни на Алтае выпадет рекордное количество осадков — до 2/3 месячной нормы.

Погодные аномалии продержатся в России еще несколько дней. В Сибири осадки прекратятся к концу недели, температура воздуха постепенно повысится. В центральной России жара сохранится до выходных, после чего возможны грозы и похолодание.