Суббота, 11 марта, 2023
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В Рязанской области ожидаются осадки и ухудшение видимости

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Фото: admrzn.ru

Сайт регионального ГУ МЧС России опубликовал метеопредупреждение для Рязанской области.

По прогнозам синоптиков, в течение ближайших 2-3 часов и до конца 11 марта на территории Рязанской области ожидается усиление ветра южной четверти с порывами скоростью 18-23 м/с.

В ночное и дневное время 12 марта также прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя, которые местами могут быть сильными и сопровождаться ухудшением видимости. Кроме того, возможно налипание мокрого снега, гололёд и гололёдица.

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