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Пятница, 24 сентября, 2021
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Погибший от укуса змеи астраханец умолял вставить ему отвертку в горло

Никита Брыкин
Погибший от укуса змеи астраханец умолял вставить ему отвертку в горло

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Портал Каспий Инфо поделился трагическими подробностями гибели астраханца после укуса змеи в язык.

Ранее сообщалось, что мужчина засунул ее в рот на глазах других людей. По факту случившегося проводится проверка.

Выяснилось, что после укуса змеи потерпевший стал задыхаться, поскольку его язык распух. Очевидцы повезли мужчину в больницу. В какой-то момент он написал записку с просьбой вставить ему отвертку в горло, чтобы облегчить дыхание.

В итоге медики вставили жертве в горло катетер, однако пациент скоропостижно умер. По предварительным данным, это произошло из-за отравления ядом.

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