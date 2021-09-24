Погибший от укуса змеи астраханец умолял вставить ему отвертку в горло

Портал Каспий Инфо поделился трагическими подробностями гибели астраханца после укуса змеи в язык.

Ранее сообщалось, что мужчина засунул ее в рот на глазах других людей. По факту случившегося проводится проверка.

Выяснилось, что после укуса змеи потерпевший стал задыхаться, поскольку его язык распух. Очевидцы повезли мужчину в больницу. В какой-то момент он написал записку с просьбой вставить ему отвертку в горло, чтобы облегчить дыхание.

В итоге медики вставили жертве в горло катетер, однако пациент скоропостижно умер. По предварительным данным, это произошло из-за отравления ядом.