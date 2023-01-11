10 января, в городе-спутнике Волгограда — Волжском похоронили погибшего бойца ЧВК 41-летнего Альберта Страхова. Церемония прощания прошла без воинских почестей, сообщает V1.RU.

По данным журналистов, Страхов — уроженец Волжского, там окончил школу, работал. В 2014 году пошёл добровольцем воевать на Донбасс, вернулся обратно.

А 24 октября 2020 года в Пензе убил 27-летнего мужчину и получил 12 лет колонии. Подсудимый рассказал, что находился в гостях у друга на улице Ладожской. Мужчины выпили, после чего вышли во двор, чтобы разобраться с молодыми людьми, с которыми у знакомого незадолго до этого произошел конфликт. В кармане куртки у него находились два складных ножа. Пока его знакомый дрался с одним из молодых людей, он подошел к другому парню, достал ножи, стал размахивать ими и попал в область правой подмышки погибшего, а затем нанес удар в левую часть его груди.

Мать погибшего рассказала другую версию случившегося. По её словам, убийцу 27-летнего сына она до сих пор не простила. Молодой мужчина закончил престижный вуз, собирался выходить на службу в ФСБ. На улице он заметил двух пьяных мужчин, избивавших третьего, один готовился перерезать жертве горло.

— Вступился, выбил нож из руки, но у Альберта их было с собой два. Вторым ножом он его ударил в сердце. И всё, сына у меня больше нет, — цитирует мать погибшего V1.RU.

Суд приговорил Страхова к 12 годам колонии, признав виновным в убийстве. Осуждённый пытался смягчить приговор, но решение оставлено в силе.

Страхов погиб на Украине 9 декабря. Он был похоронен на аллее участников спецоперации на кладбище Волжского без воинских почестей — солдат почетного караула и прощального залпа у гроба. Чиновники проститься с погибшим также не пришли.