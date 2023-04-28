Погибшая от передозировки 16-летняя смолянка отдыхала в большой компании

Юная жительница Сафонова погибла от передозировки наркотиков, сообщила Readovka, раскрыв подробности трагедии.
Источник издания уточнил, что подростки и молодые люди употребляли запрещенное вещество путем вдыхания. Подозреваемый, которым оказался 24-летний мужчина, мог склонить 16-летнюю девушку к употреблению наркотиков.
Его родственница утверждает, что она отдыхала в большой компании из 5-6 человек.
«Наркотики купила подруга погибшей, она же и дала всем. Девушке тоже 16 лет. Они все употребляли», – заявила женщина.
Она пояснила, что ее родственник ни в чем не виноват.
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