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Фото: t.me/umvd62
Происшествия

Подросток угнал квадроцикл и разбил его

Анастасия Мериакри

В Рязанской области подросток угнал квадроцикл. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

В полицию обратился 58-летний житель поселка Лесной. У него угнали квадроцикл со стоянки. Полицейские выяснили, что заявитель мог забыть ключ в замке зажигания, когда парковался.

Обследуя улицы поселка, полицейские обнаружили пропавший квадроцикл. Ключ был в замке зажигания. На квадроцикле были механические повреждения – следы неаккуратной езды.

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В ходе опроса местных жителей оперативники нашли людей, которые видели на улицах квадроцикл. По описанию внешности водителя, сотрудники полиции выяснили, что к хищению причастен 17-летний подросток. Полицейские разыскали его и доставили в отдел полиции.

По предварительной информации, 17-летний подросток прогуливался по стоянке и заметил оставленный ключ в квадроцикле. Угнав транспортное средство, злоумышленник проехал по улицам поселка, а затем бросил транспорт и скрылся.

Возбуждено уголовное дело.

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© Информационное агентство 7info

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