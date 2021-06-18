Подросток попал под электричку в Сочи

- Advertisement -

На железнодорожном перегоне в Сочи под электричку попал 17-летний подросток.

ЧП произошло на перегоне «Лазаревская – Якорная Щель».

Подросток получил черепно-мозговую травму и , к счастью, выжил. Благополучный исход ситуации стал возможен благодаря слаженным действиям работников железной дороги.

Машинист поезда, под который угодил мальчик, применил экстренное торможение и предупреждал об опасности неоднократным звуковым сигналом. Но подросток был в наушниках.

Сейчас он находится в детской областной больнице. по факту ЧП проводится проверка, — сообщает Блокнот.