Подросток попал под электричку в Сочи

На железнодорожном перегоне в Сочи под электричку попал 17-летний подросток.
ЧП произошло на перегоне «Лазаревская – Якорная Щель».
Подросток получил черепно-мозговую травму и , к счастью, выжил. Благополучный исход ситуации стал возможен благодаря слаженным действиям работников железной дороги.
Машинист поезда, под который угодил мальчик, применил экстренное торможение и предупреждал об опасности неоднократным звуковым сигналом. Но подросток был в наушниках.
Сейчас он находится в детской областной больнице. по факту ЧП проводится проверка, — сообщает Блокнот.